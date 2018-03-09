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В ПАСЕ шокированы очередной смертной казнью в Беларуси
09.03.2018 12:36
В Парламентской ассамблее Совета Европы осудили казнь белоруса Кирилла Казачека, осужденного за убийство двух собственных детей. По предварительной информации, казнь состоялась в конце октября 2017 года. Известно о ней правозащитникам стало на днях от матери осужденного.
«Мы вновь твердо выступаем против любого смертного приговора в Беларуси и любых казней, совершенных в этой стране. Исполнение приговора в отношении Кирилла Казачека тем более шокирует, поскольку оно тайно произошло в октябре 2017 года, а родственники осужденного были проинформированы только недавно», — сказано в совместном заявлении генерального докладчика ПАСЕ об отмене смертной казни Ива Крачтена и бывшего докладчика ПАСЕ по ситуации в Беларуси Андреа Ригони.
В ПАСЕ подчеркнули, что «смертная казнь — жестокое и бесчеловечное наказание, которое в Европе более неприемлемо». Там вновь призвали власти Беларуси ввести мораторий на смертную казнь.
Напомним, в январе 2016 года в деревне Наровчизна Мозырского района мужчина задушил дочь, а потом ударил молотком по голове сына. Девочке было 9 лет, подростку — 17. По версии следствия, так преступник мстил супруге за желание развестись. Мужчина был пьян во время убийства.
Год назад областной суд приговорил Кирилла Казачека к расстрелу. По данным правозащитников, мужчина не стал обжаловать приговор в Верховном суде — и его этапировали в минское СИЗО, где осужденные ждут расстрела.
6 марта правозащитник Андрей Полуда со ссылкой на мать Казачека сообщило приведении в исполнение смертного приговора.
По последним данным, к смертной казни в Беларуси приговорены пять человек.
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