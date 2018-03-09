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Премьер-министр Грузии обратился к властям России


09.03.2018   15:21
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили распространяет очередное заявление по вопросу гибели в Цхинвали при невыясненных обстоятельствах Арчила Татунашвили.

Глава правительства обращается к высшему руководству Российской Федерации, «чтобы, с осознанием ответственности перед сегодняшним днем и будущими поколениями, предпринять совместные шаги для преодоления этой сложной ситуации».

«В августе этого года исполнится десять лет с войны 2008 года. Это драматическое событие оставило глубокий след в сознании грузинского народа и в отношениях между Грузией и Россией.

Разорваны дипломатические связи. Признание Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона фактически завело в тупик перспективу установления нормальных межгосударственных отношений.
Теперь перед нами стоит выбор - встретить эту дату взаимными обвинениями и острыми заявлениями, недостатка в которых в течение этих лет действительно не было, или предпринять разумные, пусть и маленькие шаги, чтобы вывести наши отношения из этого заколдованного круга.

Мы и раньше заявляли, и вновь подтверждаем, что заинтересованы в достижении реального прогресса в процессе международных дискуссий в Женеве, для чего я подтвердил готовность лично включиться. Мы также готовы к прямому диалогу с абхазами и осетинами и в этом плане приветствовали бы рельно конструктивный подход российской стороны. При наличии политической воли, считаем возможным предпринять и другие разумные шаги.

К сожалению, сегодня мы стоим перед непростой реальностью. Мы восстановили двусторонние торгово-экономические отношения, но цепь трагических событий продолжается и сегодня. Это подрывает перспективу урегулирования грузино-российских отношений. Последний трагический пример этого – смерть две недели назад в Цхинвали при невыясненных обстоятельствах нашего гражданина Арчила Татунашвили, тело которого, несмотря на неоднократные попытки властей Грузии, Католикоса-Патриарха и международного содружества, до сих пор не удалось передать семье.

Я обращаюсь к высшему руководству Российской Федерации, чтобы, с осознанием ответственности перед сегодняшним днем и будущими поколениями, предпринять совместные шаги для преодоления этой сложной ситуации», - сказано в заявлении премьер-министра.






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