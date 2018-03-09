Обращение премьера к властям России является примером непоследовательности - Канделаки

09.03.2018 15:23 Обращение премьер-министра Грузии к властям России является примером непоследовательности, - об этом заявляет оппозиционный депутат парламента Георгий Канделаки.



По оценке Канделаки, обращениями такого типа проблема не может быть решена.



«Грузинская мечта» обещала людям урегулировать отношения с Россией. В контексте этого обещания они сняли вопрос о Грузии и оккупированных территориях с международной политической повестки дня высшего уровня. Сегодня мы видим непоследовательность. После убийства Арчила Татунашвили правительство Грузии пытается мобилизовать международное внимание, в то время, как в случае убийства Гиги Отхозория в этом направлении было сделано немногое. Нам нужна мирная, но последовательная политика», - сказал Георгий Канделаки журналистам.



Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили обратился к руководству Российской Федерации, «чтобы, с осознанием ответственности перед сегодняшним днем и будущими поколениями, предпринять совместные шаги для преодоления этой сложной ситуации».















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