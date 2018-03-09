Министр культуры Грузии считает обращение премьера к властям России своевременным

09.03.2018 15:36 Правительство Грузии делает максимум с учетом имеющихся у нас рычагов, - об этом заявил журналистам министр спорта и культуры Михаил Гиоргадзе, прокомментировав обращение премьер-министра к руководству Российской Федерации в связи с передачей тела Арчила Татунашвили.



По словам Михаила Гиоргадзе, этот вопрос болезненен для каждого из нас и заявление премьер-министра было действительно своевременным для подчеркивания остроты и важности этого вопроса

«Правительство Грузии делает максимум с учетом тех рычагов, которые у него имеются для того, чтобы этот вопрос был немедленно решен и не только было передано тело, но и вернулись на контролируемую нами территорию те два человека. Поэтому думаю, что заявление премьера было действительно своевременным для подчеркивания остроты и важности этого вопроса», - заявил Михаил Гиоргадзе.



Напомним, что премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили распространил очередное заявление по вопросу гибели в Цхинвали при невыясненных обстоятельствах Арчила Татунашвили.



Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили обратился к руководству Российской Федерации, «чтобы, с осознанием ответственности перед сегодняшним днем и будущими поколениями, предпринять совместные шаги для преодоления этой сложной ситуации».















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