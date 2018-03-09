Хухашвили: Россия всегда готова прижать к груди таких Леопольдов, как Квирикашвили

09.03.2018 16:52 Эксперт по вопросам политики Гия Хухашвили назвал неадекватным заявление премьер-министра Грузии, которым Георгий Квирикашвили призывает российскую власть к совместному диалогу для преодоления сложившегося тяжелого положения.



Как отметил Хухашвили в интервью агентству "Экспрессньюс", Георгий Квирикашвили сформировался как герой политического мультфильма, и невозможно серьезно отнестись к его заявлению.



В то же время Хухашвили отмечает, что заявление главы правительства Грузии абсолютно выпадает из политического контекста:



"Есть такой мультфильм о коте Леопольде - вообще, кот Леопольд, несмотря на то, что его дергают то с одной, то с другой стороны, призывает всех, мол, давайте жить дружно. К сожалению, Квирикашвили окончательно сформировался как герой политического мультфильма, поэтому уже невозможно серьезно рассматривать его заявления. У нас может быть много добрых пожеланий, и мы можем пить за столом тост за дружбу, но это не имеет ничего общего с политикой. А также никак не связано с политикой это абсолютно иллюзорное и тщетное заявление, которое мы видели. К сожалению, у нас такой мультяшный премьер-министр"- заявил Гия Хухашвили.



В связи с тем, какой отзыв может последовать на заявление Георгия Квирикашвили с российской стороны, Хухашвили считает, что Россия пойдет на диалог, но эксперт не думает, что Георгий Квирикашвили готов для того, чтобы открыть диалог на высшем уровне:



"Россию это, разумеется, обрадует, ей будет приятно, скажет, давай парень, приходи, сядь, поговорим. Интересно, как он потом сядет, и будет вести с ней разговор. Россия всегда готова, так сказать, прижать к груди таких Леопольдов, как Квирикашвили, но готов ли он сам к этому? То, что призывает, означает, что он готов открыть переговоры на высшем уровне. Но готов ли Квирикашвили к этому? Я сомневаюсь, что он готов"- заявил эксперт.



Сегодня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили распространил заявление, которым обращается к власти РФ.



Глава правительства говорит о необходимости совместных шагов для преодоления сложного положения:



"В августе текущего года исполняется 10 лет с войны 2008 года. Это драматическое событие оставило глубокий след в сознании грузинского народа, и в грузинско-российских отношениях.



Дипломатические связи прекращены. Признание Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона фактически привело к тупиковой ситуации перспективу установления нормальных межгосударственных отношений.



Теперь перед нами выбор - мы встречаем эту дату с взаимными обвинениями и острыми заявлениями, недостатка в которых действительно не было за эти годы, или предпримем разумные, пусть небольшие шаги, чтобы вывести наши отношения из этого заколдованного круга.



Мы ранее заявляли, и еще раз подтверждаем, что заинтересованы в достижении реального прогресса в процессе Женевских международных дискуссий, для чего я подтвердил готовность включиться лично. Мы также готовы к прямому диалогу с абхазами и осетинами, и будем приветствовать реально конструктивный подход российской стороны с данной точки зрения. В случае существования политической воли мы считаем возможным предпринять и другие разумные шаги.



К сожалению, сегодня мы стоим перед трудной реальностью. Мы восстановили двусторонние торгово-экономические отношения, но цепь трагических событий по-прежнему продолжается. Это подрывает перспективы урегулирования грузино-российских отношений. Последний трагический пример того - смерть нашего гражданина Арчила Татунашвили две недели назад в Цхинвали, труп которого, несмотря на усилия грузинских властей, католикоса-патриарха, и международного сообщества, до сих пор не удалось передать семье.



Я обращаюсь к высшей власти Российской Федерации с призывом, осознавая ответственность за сегодняшний день, и перед будущими поколениями, предпринять совместные шаги для преодоления этой сложной ситуации" - говорится в заявлении.





















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