Йенс Столтенберг пригласил президента Маргвелашвили на саммит НАТО

09.03.2018 18:02 Президент Грузии встретился в Брюсселе с Генеральным секретарем НАТО, и рассмотрел с ним процесс интеграции с альянсом, динамику сотрудничества с Грузией, и планы на будущее.



На встрече, состоявшейся в резиденции Генсека, Йенс Столтенберг пригласил президента Грузии на саммит 2018 года в Брюсселе. Грузия будет присутствовать на саммите как аспирант, и страна-достойный партнер альянса.



На встрече стороны говорили о вопросе подготовки альянса к саммиту, и решениях, которые должны будут принять на нем в связи с Грузией.



Георгий Маргвелашвили поблагодарил Йенса Столтенберга за твердую поддержку евроатлантических стремлений Грузии, и отметил, что процесс интеграции Грузии в НАТО идет целенаправленно, а политическое и практическое сотрудничество плодотворно развивается.



Стороны обозрели политические и практические аспекты сотрудничества для укрепления безопасности Черного моря. В беседе о положении на оккупированных территориях Грузии Генеральный секретарь НАТО еще раз подтвердил твердую поддержку альянса в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии.



Особое внимание на встрече уделили положению на оккупированных территориях, и агрессивной политике России. Стороны выразили сожаление и тревогу в связи с гибелью гражданина Грузии Арчила Татунашвили.



В ходе встречи Йенс Столтенберг поблагодарил Грузию за значимый вклад в обеспечении международной безопасности, и подчеркнул ее активную включенность в разных международных операциях, в том числе в миссии "Твердой поддержки" в Афганистане под эгидой НАТО.



Президент Грузии обещал Генеральному секретарю, что Грузия, как страна-аспирант НАТО, продолжит вносить вклад в усиление общей евроатлантической безопасности.



















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