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Премьер-министр сделал трудный шаг, который должен был сделать - Зураб Абашидзе
09.03.2018 18:34
По заявлению специального представителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе, обращением к российской власти Георгий Квирикашвили сделал трудный, но необходимый шаг.
По мнению Абашидзе, за обращением Георгия Квирикашвили последует реакция с российской стороны.
"Это заявление государственного деятеля с высокой ответственностью, прежде всего, я имею в виду ответственность перед страной и собственным народом, который выше всего, выше любой политической конъюнктуры ставит их интересы. Этим заявлением Квирикашвили сделал шаг не только для урегулирования тяжелейшей проблемы, связанной с Татунашвили, но и озвучил конкретное, разумное предложение нашей страны в адрес России по важнейшим вопросам, и выразил готовность активизации женевских дискуссий с его личным участием, о чем он заявлял и раньше.
Кроме того, премьер-министр еще раз предложил начать прямой диалог с абхазами и осетинами. Вероятно, будет какая-то реакция на заявление. Сложно это предугадать, но думаю, что премьер сделал тот трудный шаг, который должен был сделать"- заявил Зураб Абашидзе.
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили обращается к высшей власти Российской Федерации с предложением сделать совместные шаги для преодоления сложного положения. В обращении Георгия Квирикашвили говорится, что правительство Грузии подтверждает заинтересованность в достижении реального прогресса в женевских международных дискуссиях. Премьер отметил, что готов лично включиться в этот процесс.
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