Ожидаем, что Россия выполнит свои обязательства - глава МИД Грузии

09.03.2018 19:06 Ожидаем, что Российская Федерация выполнит свои обязательства, ответит на требования не только правительства Грузии, но и международного сообщества, - об этом заявил журналистам министр иностранных дел Грузии, вице-премьер Михаил Джанелидзе, прокомментировавший обращение премьер-министра Грузии к властям России по вопросу передачи тела Арчила Татунашвили.



По словам Джанелидзе, в связи с вопросом Татунашвили Грузия максимально мобилизовала международное сообщество и все международные организации зафиксировали соответствующую позицию.



«Как известно, переговоры проводятся в формате Женевских переговоров. И ранее премьер-министром был озвучен вопрос Татунашвили и его готовность лично участвовать в этом формате, чтобы было найдено надлежащее решение и пути урегулирования конфликта. Заявление премьера было связано с весьма конкретными посылами и конкретными форматами. Следовательно, мы ожидаем, что Российская Федерация выполнит свои обязательства, ответит на требования не только правительства Грузии, но и международного сообщества, чтобы конструктивно, в формате Женевских международных дискуссий было найдено соответствующее решение», - заявил Михаил Джанелидзе.



Напомним, что премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили распространил очередное заявление по вопросу гибели в Цхинвали при невыясненных обстоятельствах Арчила Татунашвили.



Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили обратился к руководству Российской Федерации, «чтобы, с осознанием ответственности перед сегодняшним днем и будущими поколениями, предпринять совместные шаги для преодоления этой сложной ситуации».















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