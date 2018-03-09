В Брюсселе договорились в процессе евроатлантической интеграции проводить конкретные мероприятия - президент

09.03.2018 21:45 Президент Грузии Георгий Маргвелашвилив подытожил встречи, проведенные в рамках рабочего визита в Брюссель в Еврокомиссии, Европейском совете и НАТО.



Как отметил президент Грузии, в результате переговоров договорились в процессе евроатлантической интеграции проводить конкретные мероприятия. В случае Евросоюза, это переход на новый этап сотрудничества ЕС-Грузия, что подразумевает соглашение о формате двустороннего, секторального сотрудничества. А на встрече с генсеком Североатлантического альянса состоялось обсуждение будущего отношений между НАТО и Грузией – НАТО приглашает Грузию на будущий саммит.



«В отношении Евросоюза мы достигли нового формата - секторального сотрудничества с ЕС, что является переходом диалога Грузии – ЕС на качественно новый уровень. Я предоставил исчерпывающую информацию нашим коллегам в связи с теми вопросами, которые существовали в отношении нарушений визового режима, сформировались рабочие отношения, посредством которых преодолеем эту проблему.



Мы говорили о предстоящем саммите НАТО и о том, что Грузия будет приглашена на этот саммит, на котором будут обсуждаться и решаться важные вопросы. Вопросы, которые нас интересуют, особенно это касается формата Черного моря, последующей интеграции Грузии и признания роли Грузии, которое мы неоднократно получали от НАТО.



Параллельно этим результатам, тяжелым фоном все встречи сопровождало убийство нашего гражданина Арчила Татунашвили, перевозка его тела и задержание наших граждан, которым не дают покинуть оккупированный Цхинвальский регион. Это был тяжелый фон, в рамках которого мы говорили об этих шагах вперед», - заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили.















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