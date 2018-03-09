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Политика стратегического терпения принята в соответствии с декларацией парламента 2013 года - президент


09.03.2018   21:47
Это политика стратегического терпения, - об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, говоря о российско-грузинских отношениях и внешнеполитическом курсе страны в ходе рабочего визита в Брюссель.

Как отметил президент, эта политика принята в соответствии с декларацией парламента 2013 года и Грузия работает в рамках этой политики.

«Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что на всех этих встречах мы говорим в рамках той стратегической политики, которая осуществляется с 2012 года, это политика стратегического терпения. На протяжении этих лет я не видел ни одной ситуации, когда у кого-то были бы вопросы, что политика стратегического терпения не развивается правильно или что у этой политики не будет далеко идущего результата. Эта политика принята в соответствии с декларацией парламента 2013 года и мы работаем в рамках этой политики», - заявил президент Маргвелашвили.






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