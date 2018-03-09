Бокерия: Такие письма не изменят политику России

09.03.2018 21:56 Один из лидеров "Европейской Грузии", Гига Бокерия, прокомментировал обращение премьер-министра к России и заявил, что письма данного содержания недостаточно, чтобы изменить политику российской власти.



По словам Бокерия, письмо не является тем шагом, который грузинская власть должна была сделать в ответ на насилие России против наших граждан.



"Это правительство, команда Иванишвили пришла с обещаниями урегулировать отношения с Россией. Это было ложное обещание, и это подтвердилось. Напротив, политика, которую они проводили, навредила Грузии, удалив наш вопрос из повестки дня высокого уровня.



Теперь ни чтение Евангелия волку, ни такие письма не изменят российскую политику.



Нам нужна последовательная политика за пределами страны и внутри страны, долгосрочная политика с конкретными компонентами. Мы, "Европейская Грузия", предложили один конкретный компонент, "Список Отхозория-Татунашвили", и ждем ответа правящей команды" - заявил Бокерия.



По его мнению, грузинская власть могла, чтобы еще из-за убийства Гиги Отхозория Россия заплатила очень дорогую политическую цену, хотя не сделала этого. Бокерия заявил, что его политическая команда будет продолжать оказывать давление на власть, чтобы она сделала конкретные и последовательные шаги.



"На оккупированной территории и за ее пределами было много насилия с российской стороны, но редко случается, когда на пленке отображено такое ужасное убийство, этот случай должен был дорого стоить Российской Федерации, и теперь мы должны попытаться сделать это. Грузинская власть не сделала этого, и у них была очень агрессивная реакция на нашу критику, но мы будем продолжать оказывать давление, чтобы хотя бы сейчас они сделали этот шаг, а это письмо не является тем шагом" - заявил Гига Бокерия.

















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