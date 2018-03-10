Цихелашвили: Обращение премьера является шагом большой ответственности в отношении России

10.03.2018 16:36 «Обращение премьера является шагом большой ответственности в отношении России направленным на поиск выхода из сложившейся тяжелой ситуации», — так оценивает заявление премьер – министра Грузии Георгия Квирикашвили к российским властям, государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.



По её словам, тяжелая ситуация, сложилась в результате действий России с 2008 года. Именно результатом данной тяжелой ситуации стала трагическая смерть Арчила Татунашвили при неустановленных обстоятельствах и затягивание передачи его тела семье.



«Абсолютно все рычаги задействованы, чтобы найти выход из сложившегося тяжелого положения, имею ввиду урегулирование конфликта. Заявление премьера является открытым выражением нашей мирной политики, которое содержит конкретные посылы. С одной стороны, это активизация формата Женевских переговоров на самом высоком уровне.



Георгий Квирикашвили обращается к российским властям, сделать совместные шаги для преодоления сложной ситуации



Георгий Квирикашвили лично выразил готовность участия в процессе переговоров для того, чтобы в существующем формате с Россией, при участии международного содружества, сделать шаг на пути урегулирования конфликтов и с другой, с помощью прямого диалога наладить отношения с абхазами и осетинами, о чем мы говорили ранее.



Именно этому служит этот призыв, чтобы мирными путями урегулировать конфликт. Это твердая заявка на то, что Грузия – это страна, которая не желает войны и противостояния, а хочет мирного развития курсом выбранным народом», — заявила Кетеван Цихелашвили.















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