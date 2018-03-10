Маргвелашвили: Чтобы понять намерения России не нужен выдающийся интеллект

10.03.2018 18:06 Чтобы понять намерения и политику России не нужен выдающийся интеллект, однако мы должны прислушиваться к заявлениям высшего российского руководства. Соответствующее заявление сделал президент Грузии Георгий Маргвелашвили, обращаясь к участникам международного Брюссельского форума.



Маргвелашвили, который во главе грузинской делегации посещает Бельгию с рабочим визитом, принял участие в дискуссиях, состоявшихся в заключительный день форума, 10 марта.



Одной из заявленных тем форума стала агрессивная политика России и пропаганда, которая является одним из ее компонентов не только в Грузии, Украине и Молдове, но и в странах Евросоюза. Президент Грузии отметил, что, говоря о проблемах безопасности, связанных с Россией, нужно воспринимать общую картину, а не разделять вопрос на российско-грузинский или российско-украинский конфликты.



«До тех пор, пока мы разделяем российско-украинский, российско-грузинский конфликты и российско-молдавские проблемы, до тех пор, пока мы не стали достаточно смелыми для того, чтобы увидеть общую картину, я полагаю, что мы теряем общее понимание российской политики. Кроме того, я полагаю, что, если мы не хотим слушать русских, не хотим слушать речи Путина, мы зададим неправильные вопросы. И это, несмотря на то, что для того, чтобы понять намерения и политику России не нужен выдающийся интеллект. Русские очень прямые и многие их заявления очень искренние», — сказал Маргвелашвили.



Он отметил, что Россия всегда прямо говорила о своих намерениях, в том числе и перед войной 2008 года.



«Некоторое время назад мы поняли вполне четкую позицию Российской Федерации, которая была политикой возобновления «холодной войны». Мы видели русских, которые были прямыми после войны и до ее начала, еще в 2007 году. Сейчас Россия планирует стать контролирующей силой в странах-соседях, силой, которая при любой возможности отреагирует оружием. Если мы примем это, если мы поверим в то, что говорят высшие уполномоченные лица России и в то, что они искренни, тогда мы не должны разделять политику в отношении Украины, Грузии или Молдовы», — заявил Маргвелашвили.



По оценкам экспертов, Брюссельский форум является вторым международным событием после Мюнхенской конференции по безопасности. Форум организует американский Фонд Джермана Маршалла.



Помимо президента Грузии, в этом году в форуме принимают участие премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, высокий представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Фредерика Могерини, делегация конгрессменов США, европейский комиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем, заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт.















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