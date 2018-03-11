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Президент Грузии направился с визитом в Соединенные Штаты Америки
11.03.2018 11:37
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили до начала визита в Соединенные Штаты Америки встретился в Брюсселе с американскими сенаторами и конгрессменами.
На вчерашней встрече с представителями сената и палаты представителей Георгий Маргвелашвили говорил о вызовах национальной и региональной безопасности.
Особое внимание было уделено перспективам атлантической интеграции Грузии и с этой точки зрения стороны обсудили предстоящий саммит НАТО.
Президент Грузии обратился к американским сенаторам и конгрессменам с ходатайством о том, чтобы вопрос Грузии на саммите НАТО 2018 года был представлен с особым вниманием.
По данным администрации президента, на встрече было отмечено, что у США в регионе особая роль с точки зрения гарантирования безопасности в регионе.
На встрече присутствовали глава администрации президента Грузии Георгий Абашишвили, секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили, международный секретарь президента Тенгиз Пхаладзе и парламентский секретарь президента Грузии Анна Долидзе.
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