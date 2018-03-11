Чугошвили: Обе резолюции, которые предложены по делу Арчила Татунашвили, имеют общее душевное стремление

11.03.2018 15:31 По словам первого заместителя председателя парламента Тамар Чугошвили, совместная резолюция по делу Татунашвили будет принята в парламенте в результате консультаций.



По словам Чугошвили, обе преложенные резолюции имеют общее душевное стремление.



«В связи с этой темой проходят консультации. Мы продолжаем работать и на комитетских слушаниях будет видно, удастся ли нам добиться соглашения. В целом, это тот вопрос, где мнения не должны разниться. Страна должна суметь зафиксировать единую позицию, когда дело касается вопроса территориальной целостности.



Думаю обе резолюции, которые предложены, имеют общее душевное стремление. В частности, осуждают оккупацию и те факты посягательства на жизнь человека, которые произошли на этих территориях. Соответственно, для меня нет принципиальной разницы между этими двумя документами», — заявила Тамар Чугошвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

