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Хоштария: Мы на жалеем энергии, чтобы в связи с резолюцией по делу Арчилу Татунашвили было достигнуто соглашение
11.03.2018 15:34
По словам представителя партии «Европейская Грузия» Элене Хоштария, они не жалеют энергии, чтобы в парламенте было достигтуро соглашение в связи с резолюцией по делу Арчилу Татунашвили.
По словам Элете Хоштариия, сегодня принципиально важным является введение санкций по делам Татунашвили-Отхозория.
«Несмотря на то, что у нас очень разные видения, как нужно проводить внешнюю политику с россией, мы всегда критиковали за это «Грузинскую мечту» и эти позиции не изменились, тут главное вопросы, по которым мы можем договориться.
Мы считаем, что сегодня принципиально важно ввести санкции по делам Татунашвили-Отхозория. Если власти согласятся на это, конечно, это будет мощное послание из страны, что парламент, разные противоборющиеся партии согласились на это совместно.
Поэтому, мы на жалеем усилий, чтобы этом соглашение состоялось», — заявила Хоштария.
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