Президент Грузии направился в США

12.03.2018 10:10 По завершению визита в Брюссель, президент Грузии Георгий Маргвелашвили направился с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки.



Как сообщилив администрации президента, главной задачей визита Георгия Маргвелашвили в Вашингтон является укрепление поддержки представителей властей США в отношении безопасности Грузии и содействие процессу интеграции Грузии в НАТО.



Запланированы встречи Георгия Маргвелашвили с американскими сенаторами и конгрессменами, в том числе, со спикером американского парламента Полом Райаном, лидером демократов в Палате представителей США, конгрессменом Нэнси Пелоси и лидером большинства Палаты представителей США, конгрессменом Кевином Маккарти.



Президент Грузии примет участие в конференции «Партнерство США-Грузия», которая проводится при поддержке Атлантического совета. Президент также прочтет публичную лекцию в Джорджтаунском университете и встретится на рабочем обеде с руководством Атлантического совета, NDI и IRI, примет участие в дискуссии в формате «круглого стола» в институте Хадсона и выступит в фонде Heritage. В Вашингтоне Георгий Маргвелашвили встретится с представителями землячества Грузии в США.

В рабочем визите президента Грузии примут участие члены делегации: глава администрации президента Грузии Георгий Абашишвили, секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили, международный секретарь президента Тенгиз Пхаладзе и парламентский секретарь президента Грузии Анна Долидзе и посол Грузии в США Давид Бакрадзе.



Визит президента Грузии в США завершится 16 марта.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

