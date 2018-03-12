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Президент Грузии направился в США


12.03.2018   10:10
По завершению визита в Брюссель, президент Грузии Георгий Маргвелашвили направился с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки.

Как сообщилив администрации президента, главной задачей визита Георгия Маргвелашвили в Вашингтон является укрепление поддержки представителей властей США в отношении безопасности Грузии и содействие процессу интеграции Грузии в НАТО.

Запланированы встречи Георгия Маргвелашвили с американскими сенаторами и конгрессменами, в том числе, со спикером американского парламента Полом Райаном, лидером демократов в Палате представителей США, конгрессменом Нэнси Пелоси и лидером большинства Палаты представителей США, конгрессменом Кевином Маккарти.

Президент Грузии примет участие в конференции «Партнерство США-Грузия», которая проводится при поддержке Атлантического совета. Президент также прочтет публичную лекцию в Джорджтаунском университете и встретится на рабочем обеде с руководством Атлантического совета, NDI и IRI, примет участие в дискуссии в формате «круглого стола» в институте Хадсона и выступит в фонде Heritage. В Вашингтоне Георгий Маргвелашвили встретится с представителями землячества Грузии в США.
В рабочем визите президента Грузии примут участие члены делегации: глава администрации президента Грузии Георгий Абашишвили, секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили, международный секретарь президента Тенгиз Пхаладзе и парламентский секретарь президента Грузии Анна Долидзе и посол Грузии в США Давид Бакрадзе.

Визит президента Грузии в США завершится 16 марта.






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