США не будут менять стратегию по сдерживанию РФ

12.03.2018 10:31 Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что недавняя речь президента России Владимира Путина, посвященная ядерному оружию, не меняет стратегический план США по противодействию России, пишет Washington Post.



Недавняя речь российского президента, посвященная ядерному оружию, которая, по словам Мэттиса, может быть использована для нападения на США, была "разочаровывающей, но неудивительной".



Глава Пентагона отметил, что не видит изменений в военных возможностях России в представлении Путина, в которых были показаны крылатые ракеты, которые могли бы поражать города США.



"До каждой из систем, о которых он говорит, еще несколько лет работы, и я не вижу, что они меняют военный баланс", – заявил Мэттис.



Независимо от того, "сколько денег они хотят вложить в эту гонку вооружений с самими собой", сказал он, это не меняет стратегического плана Пентагона по противодействию РФ.















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