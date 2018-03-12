Мдинарадзе: Проект резолюции в связи с Арчилом Татунашвили будет строгим

12.03.2018 12:36 По словам председателя фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе, проект резолюции в связи с Арчилом Татунашвили будет довольно строгим. Он будет отображать реальные подходы и политику государства и парламента Грузии в отношении практических задач по деоккупации.



По словам Мамуки Мдинарадзе, власти Грузии делают все, чтобы доставить тело Арчила Татунашвили в ближайший период.



«Мы ждем передачи тела в ближайший период. Грузинское государство делает все для того, чтобы ускорить этот процесс. Что касается проекта резолюции, мы продолжаем консультации, которые интенсивно велись в течение предыдущих дней. Существуют технические и правовые детали, которым необходимо дать ответ. Исходя из этого, нам возможно будут необходимо несколько дней, чтобы согласовать окончательный текст», — заявил Мдинарадзе.



Парламентское большинство подготовило резолюцию по вопросу погибшего в оккупированном Цхинвали Арчила Татунашвили. Своя версия резолюции есть и у парламентской оппозиции.















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