Субари: В эти минуты идет работа, чтобы своевременно произошла и передача тела Арчила Татунашвили

12.03.2018 12:54 Татунашвили Двое наших граждан, задержанных вместе с Арчилом Татунашвили, на данный момент находятся в Мцхете, вместе со своими родителями, - об этом сообщил журналистам министр по делам вынужденно перемещенных лиц и расселению Созар Субари.



По его словам, в эти минуты идет работа, чтобы своевременно произошла и передача тела Арчила Татунашвили.



«Двое наших граждан, задержанных вместе с Арчилом Татунашвили, Иосеб Павлиашвили и Леван Куташвили освобождены. Им дали возможность покинуть оккупированную территорию и в данный момент они находятся во Мцхета вместе с родителями. В эти минуты ведется работа, чтобы тело Арчила Татунашвили было передано своевременно. К сожалению, на данный момент не могу предоставить больше информации, так как сейчас мы говорили с этими людьми и говорить о большем невозможно», - отметил Созар Субари.



В свою очередь госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили заявила, что они перешли на территорию, контролируемую центральными властями Грузии, из оккупированного Ахалгори и чувствуют себя хорошо.















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