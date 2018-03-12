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Субари: В эти минуты идет работа, чтобы своевременно произошла и передача тела Арчила Татунашвили


12.03.2018   12:54
Татунашвили Двое наших граждан, задержанных вместе с Арчилом Татунашвили, на данный момент находятся в Мцхете, вместе со своими родителями, - об этом сообщил журналистам министр по делам вынужденно перемещенных лиц и расселению Созар Субари.

По его словам, в эти минуты идет работа, чтобы своевременно произошла и передача тела Арчила Татунашвили.

«Двое наших граждан, задержанных вместе с Арчилом Татунашвили, Иосеб Павлиашвили и Леван Куташвили освобождены. Им дали возможность покинуть оккупированную территорию и в данный момент они находятся во Мцхета вместе с родителями. В эти минуты ведется работа, чтобы тело Арчила Татунашвили было передано своевременно. К сожалению, на данный момент не могу предоставить больше информации, так как сейчас мы говорили с этими людьми и говорить о большем невозможно», - отметил Созар Субари.

В свою очередь госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили заявила, что они перешли на территорию, контролируемую центральными властями Грузии, из оккупированного Ахалгори и чувствуют себя хорошо.






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