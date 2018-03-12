Ян Келли: Никто из нас не понимает, почему задерживается возвращение тела Арчила Татунашвили

12.03.2018 13:13 Никто из нас не понимает, почему задерживается возвращение тела Арчила Татунашвили, — об этом заявил посол США в Грузии Ян Келли.



По его словам, у этого вопроса два направления – гуманитарное и политическое.



Вместе с тем, по словам посла, необходимо провести расследование и поставить соответствующую ответственность.



«Первое – это гуманитарный вопрос. Действительно ужасает тот факт, что семья не получила тела, им не вернули тело и они не смогли похоронить его подобающим образом. Не понимаю, и никто из нес не понимает, почему происходит задержка в связи с возвратом тела.



Второе – это политический вопрос. Необходимо, чтобы была справедливость, прошло расследование тех обстоятельств, которые имели место. Соответственно, в связи с этим должны быть подотчетность и ответственность. Это не первый случай. Аналогичное было по факту убийства Отхозория, когда не было ответственности. Внимание международного сообщества и всех нацелено на это и должна существовать ответственность», — заявил Ян Келли.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

