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Ян Келли: У двухпартийной реакции парламента по вопросу Арчила Татунашвили будет больше силы


12.03.2018   13:23
По словам посла США в Грузии Яна Келли, если реакция парламента Грузии в связи с Арчилом Татунашвили будет двухпартийной, у проекта резолюции будет больше силы.

В разговоре с журналистами Ян Келли откликнулся на консультации парламентского большинства и меньшинства по проекту резолюции.

«Конечно, очень важно, чтобы в связи с этим у парламента была определенная реакция и если эта реакция будет двухпартийной, у нее будет больше силы. Резолюция должна быть направлена на ответственность. Мы готовы оказать помощь властям Грузии в любых усилиях», — заявил Келли.

Парламентское большинство подготовило резолюцию по вопросу погибшего в оккупированном Цхинвали Арчила Татунашвили. Своя версия резолюции есть и у парламентской оппозиции.






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