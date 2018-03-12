Ян Келли: У двухпартийной реакции парламента по вопросу Арчила Татунашвили будет больше силы

12.03.2018 13:23 По словам посла США в Грузии Яна Келли, если реакция парламента Грузии в связи с Арчилом Татунашвили будет двухпартийной, у проекта резолюции будет больше силы.



В разговоре с журналистами Ян Келли откликнулся на консультации парламентского большинства и меньшинства по проекту резолюции.



«Конечно, очень важно, чтобы в связи с этим у парламента была определенная реакция и если эта реакция будет двухпартийной, у нее будет больше силы. Резолюция должна быть направлена на ответственность. Мы готовы оказать помощь властям Грузии в любых усилиях», — заявил Келли.



Парламентское большинство подготовило резолюцию по вопросу погибшего в оккупированном Цхинвали Арчила Татунашвили. Своя версия резолюции есть и у парламентской оппозиции.















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