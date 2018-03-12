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Оппозиция обвинила власти Тбилиси в выделении известному миллионеру 10 тысяч евро на лечение


12.03.2018   13:44
Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) обратились к Службе госаудита с требованием проверить законность решения тбилисской мэрии о выдаче из резервного фонда бывшему кандидату в президенты Грузии, миллионеру Левану Гачечиладзе пособия на лечение за границей в размере 30 тысяч лари (10 тысяч евро).

"У нас тысячи граждан не могут сделать неотложные операции из-за отсутствия средств. Из-за недоступности платного медицинского обслуживания у нас погибают тысячи детей. Люди не могут купить необходимые медикаменты. Мэрия заявляет им об отсутствии средств, однако мэр-миллионер Каха Каладзе дает себе право оказать финансовую помощь из резервного фонда миллионеру Левану Гачечиладзе. Мы требуем, чтобы Служба госаудита проверила законность выделения медицинского пособия миллионеру Гачечиладзе", - заявил в понедельник журналистам один из лидеров ЕНД Леван Хабеишвили.

Он показал журналистам документ, согласно которому тбилисская мэрия 15 декабря 2017 года выдала Л.Гачечиладзе 30 тысяч лари.

Пока баллотировавшийся в президенты Грузии в 2008 году Л.Гачечиладзе не прокомментировал заявления оппозиции.






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