Если участятся заявления о грузинских криминалах, нам предстоит принять меры - евродепутат

12.03.2018 14:24 По мнению европарламентария Пятраса Ауштрявичюса, механизм остановки визовой либерализации может быть задействован, если число нелегально остающихся увеличится.



Об этом Ауштрявичюс заявил в эксклюзивном интервью газете «Квирис Палитра» («Палитра недели»), однако отметил, что по статистике за первую половину 2017 года, нет уж таких драматических данных.



«И пяти процентов не превышает число тех людей, которые остаются здесь нелегально, однако существует т.н. граница толерантности и если участятся заявления о грузинских криминалах, нам предстоит принять меры. Самое плохое же то, что из-за этого, прежде всего, пострадают законопослушные люди, и какая-то страна может им отказать в безвизовом въезде. Коротко говоря, риск существует, однако, я надеюсь, что задействовать механизм не нужно будет», - заявил член европарламента.















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