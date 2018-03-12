Грузия вошла в список 20-и самых выгодных для проживания стран

12.03.2018 14:37 Грузия попала в число 20-и самых выгодных для проживания стран мира согласно рейтингу американского финансового портала GOBankingRates (GBR). По данным исследования, опубликованного в марте 2018 года, Грузия заняла в этом списке 16-е место.



В исследовании сравнивались 115 государств по пяти показателям: индекс покупательской способности населения, стоимость аренды недвижимости, цены на продовольствие, на товары и услуги, а также индекс цен в ресторанах и барах. Все цифры сравнивали с аналогичными показателями в Нью- Йорке.

«Со своим винодельческим регионом, песчаными пляжами вдоль Черного моря и стоимостью жизни на 70% дешевле, чем Нью-Йорке, Грузия является одной из самых красивых и недорогих стран для проживания», — говорится в рейтинге GBR.



Авторы исследования отмечают, что в Грузии аренда жилья на 90% дешевле, чем в Нью-Йорке, а цены на продукты питания на 30% меньше.



«Добавьте к этому немного вина — всего за 4 доллара за бутылку», — добавляют в GBR.



Одним из главных выводов исследования стало то, что в число выгодных для проживания стран входят прежде всего государства Южной Азии: Индия занимает первое место в списке, Пакистан на третьем месте, а Бангладеш на девятом.



В первую десятку самых дешевых для жизни стран, по мнению GOBankingRates, также вошли Саудовская Аравия, Тунис, Замбия, Украина, Мексика, Египет и Македония. Кроме того, исследователи советуют обратить внимание на страны Восточной Европы, 15 из которых также вошли в рейтинг самых доступных для проживания.



Среди ближайших соседей Грузии Украина заняла в рейтинге шестое место, Молдова — 19, Беларусь — 27, Армения — 34, Азербайджан — 35 место.















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