Депутат Европарламента предупреждает власти Грузии

12.03.2018 15:26 Правительство Грузии старается сказать нам, что внутриполитические вопросы, верховенство закона, свобода СМИ, сотрудничество с оппозицией - не дело Евросоюза, и сами с этим разберутся. Такой подход опасен - заявил литовский депутат Европарламента Петрас Аустревичюс в эксклюзивном интервью изданию "Квирис палитра".



"Должен отметить, один из главных факторов проблемы, который иногда забывают критики Грузии: вашу страну просят придерживаться более высоких стандартов, будь то права человека, экономические реформы и судебные разбирательства, чем было у вас до того. Соглашение Ассоциации означает, что Грузия внедрит европейские стандарты, но это произойдет не за один день. А я бы сказал, что иногда в Тбилиси стараются подойти к реформам выборочно. Нам говорят: вот это мы сделаем, это отложим, этого не хотим. Так не получится. У Грузии есть шанс идти вперед, но это не значит только подписание бумаг, изменения должны быть реальные"- заявил депутат Европарламента.



Он призвал грузинских политиков не проявлять выборочное отношение к реформам.



"Мы просили Грузию многое сделать, но и сами выполнили условие, и привели в действие безвизовый режим. Это было признание Брюсселя, что Грузия стоит на правильном пути. Но мы видим, что в политических вопросах, будь то верховенство закона, свобода СМИ, или сотрудничество с оппозицией, правительство старается сказать нам, что внутриполитические вопросы не дело ЕС, дескать, не надо вмешиваться, мы сами разберемся с этим. Такой подход опасный. Не хочу преувеличивать, и сказать, что это имеет масштабный характер, но если это станет системным подходом, вы сделаете шаг назад"- добавил депутат европейского парламента.



















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