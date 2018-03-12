Янош Херман: Заявление Георгия Квирикашвили от 9 марта было сделано в сложный момент

12.03.2018 16:59 Заявление Георгия Квирикашвили от 9 марта было сделано в сложный момент и требует разумных шагов со стороны России и вместе с Россией и большего участия оккупированных регионов Грузии, — об этом посол ЕС в Грузии Янош Херман пишет на своей странице в «Твиттере».



«Заявление Георгия Квирикашвили от 9 марта, которое было сделано в сложный момент и требует разумных шагов со стороны России и вместе с Россией и большего участия оккупированных регионов Грузии. Мы наблюдаем за дальнейшей комплексной дискуссией в Грузии. Политика Евросоюза по непризнанию и вовлечению продолжается», — пишет Херман.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

