Кацарава: Неоценима роль США в контексте развития, евроатлантического стремления и консолидации демократии в Грузии

12.03.2018 17:56 Посол США в Грузии Ян Келли посетил парламентский комитет внешних отношений.



Парламент Грузии сообщает, что на комитетском слушании были рассмотрены вопросы стратегического партнерства США-Грузии, вопросы суверенитета и территориальной целостности, и мирной политики Грузии. А также цели внешней политики, и евроатлантическое стремление страны, в связи с этим депутаты заслушали мнение посла.



По информации парламента Грузии, на встрече разговор коснулся также вопросов парламентского надзора, и поддержки Соединенных Штатов с данной точки зрения.



В рамках дискуссии члены комитета поблагодарили посла за вклад в двусторонние отношения, и твердую поддержку консолидации демократии в Грузии.



Ян Келли выразил поддержку в отношении евроатлантической интеграции Грузии, и тех вызовов, перед которыми стоит Грузия.



"Грузия стратегический партнер США. Этот формат дает нам возможность иметь тесное и координированное сотрудничество со странами партнерами. Действительно, неоценима роль Америки с точки зрения развития, евроатлантического стремления, и консолидации демократии в Грузии. Я благодарю господина посла за тот вклад, который он внес в усиление двусторонних отношений. Встреча служила обмену наших видений об укреплении американо-грузинских отношений, внешней политике Грузии, вызовах и целях, что проходило весьма успешно и продуктивно"- заявила Софья Кацарава.



















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