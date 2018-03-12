Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кацарава: Неоценима роль США в контексте развития, евроатлантического стремления и консолидации демократии в Грузии


12.03.2018   17:56
Посол США в Грузии Ян Келли посетил парламентский комитет внешних отношений.

Парламент Грузии сообщает, что на комитетском слушании были рассмотрены вопросы стратегического партнерства США-Грузии, вопросы суверенитета и территориальной целостности, и мирной политики Грузии. А также цели внешней политики, и евроатлантическое стремление страны, в связи с этим депутаты заслушали мнение посла.

По информации парламента Грузии, на встрече разговор коснулся также вопросов парламентского надзора, и поддержки Соединенных Штатов с данной точки зрения.

В рамках дискуссии члены комитета поблагодарили посла за вклад в двусторонние отношения, и твердую поддержку консолидации демократии в Грузии.

Ян Келли выразил поддержку в отношении евроатлантической интеграции Грузии, и тех вызовов, перед которыми стоит Грузия.

"Грузия стратегический партнер США. Этот формат дает нам возможность иметь тесное и координированное сотрудничество со странами партнерами. Действительно, неоценима роль Америки с точки зрения развития, евроатлантического стремления, и консолидации демократии в Грузии. Я благодарю господина посла за тот вклад, который он внес в усиление двусторонних отношений. Встреча служила обмену наших видений об укреплении американо-грузинских отношений, внешней политике Грузии, вызовах и целях, что проходило весьма успешно и продуктивно"- заявила Софья Кацарава.








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинское вино представлено на международной выставке в Лондоне
Иностранные инвестиции в 2017 году составили 1,8 млрд. долларов
Ильхам Алиев отметил лучший инвестиционные климат Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Женщину расстреляли в центре Сухуми
Россия временно запретила ввоз из Абхазии овощей и фруктов в ручной клади
Чеченца с гранатой и «марихуаной» задержали в Абхазии
Прожиточный минимум в Абхазии составил 6702 рубля
В Сухуми ограбили городскую коллегию адвокатов
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
МИД Армении: Военные учения в Азербайджане проходят с вопиющим нарушением обязательств ОБСЕ
Великобритания один из крупнейших инвесторов в Азербайджан - Эмма Николсон
В Азербайджан с официальным визитом прибыл премьер-министр Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна