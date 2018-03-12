Разговор о пересмотре женевского формата является опасной игрой - Давид Бакрадзе

12.03.2018 18:14 По заявлению лидера "Европейской Грузии", новая инициатива правительства о женевском формате означает открыть "ящик Пандоры", которым воспользуется Россия.



Лидер "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе заявил в связи с женевским форматом, что "Грузинская мечта" идет по пути новой, и еще более тяжелой ошибки.



По его же словам, игры с женевским форматом чрезвычайно опасны и вредны для интересов страны.



"Три дня назад своим обращением премьер допустил чрезвычайно тяжелую ошибку, и сегодня, чтобы исправить ту ошибку, "Грузинская мечта" идет на новую, и еще более тяжкую ошибку. Следует понимать, что любой разговор о пересмотре женевского формата означает открыть "ящик Пандоры", которым с большой вероятностью воспользуется Россия, и постарается, чтобы женевский формат вообще исчез. Между прочим, возможно, с данной целью использует альтернативу Карасин-Абашидзе. Поэтому так неподготовленно без обсуждения с нашими партнерами, просто для того, чтобы исправить, перекрыть ошибку в прошлом письме, будто бы хорошо сказать что-то новое. Игру с женевским форматом я считаю чрезвычайно опасным и вредным для интересов нашей страны"- отметил Давид Бакрадзе.

















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