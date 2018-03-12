Если резолюция по делу Татунашвили будет двухпартийной, она будет иметь больше силы - посол США

12.03.2018 18:28 Посол США в Грузии Ян Келли считает, что если резолюция в связи с Арчилом Татунашвили будет двухпартийной, она будет иметь большую силу. Об этом Ян Келли заявил в ответ на вопрос по поводу принятия резолюции в связи с Арчилом Татунашвили.



По его словам, в связи с Арчилом Татунашвили есть два основных направления. «Первое – гуманитарное. Действительно ужасен тот факт, что семье не вернули тело погибшего, и они не могут похоронить его так, как полагается. Я действительно не понимаю, и никто не понимает, почему задерживается передача тела. Второе – это политический вопрос. Необходимо, чтобы было проведено расследование тех обстоятельств, которые имели место и, соответственно, была в связи с этим ответственность и отчетность. Должен отметить и то, что это не первый случай. Аналогичный случай был и в связи с убийством Отхозория, и тогда не был поставлен вопрос об ответственности. Внимание международной общественности и всех приковано к этому, и, соответственно, должна существовать ответственность, как я уже отметил», - заявил Ян Келли.



Что касается вопроса по поводу резолюции в связи с этим, Ян Келли заявил, что очень важно, чтобы у парламента была определенная реакция, и если эта реакция будет двухпартийной, она будет иметь больше силы.



«Резолюция тоже должна быть направлена к вопросу об этой ответственности. Мы, разумеется, готовы оказать помощь властям Грузии во всяческих усилиях», - заявил Ян Келли.















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