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Эксперты ЕС выступают с инициативой создать Кодекс принципов для соцсетей


12.03.2018   18:32
Рабочая группа Европейской комиссии, созданная для борьбы с фейковыми новостями, предложила создать специальный Кодекс принципов для онлайн-платформ и социальных сетей.

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Европейской комиссии.

В рабочую группу из 39 человек входили представителей гражданского общества, социальных сетей, новостных организаций, журналистов и исследователей.

В отчете эксперты намеренно избегали термина «фейковые новости», считая, что он не охватывает сложность проблемы дезинформации, которая также включает контент, что смешивает фальшивую информацию с фактами.

Эксперты настаивают на создании Кодекса принципов, который интернет-платформы и социальные сети должны обязаться выполнять. Среди 10 ключевых принципов, изложенных в отчете, онлайн-платформы должны, например, обеспечивать прозрачность, объясняя алгоритм отбора новостей. Также предлагается выработать механизм, который бы обеспечил прозрачность алгоритма отбора новостей.

В сотрудничестве с европейскими новостными агентствами соцсетям также предлагается принять эффективные меры для улучшения видимости новостей, заслуживающих доверия, и облегчить доступ пользователей к ним.

Эксперты, помимо всего прочего, советуют повышать медиаграмотность, разработать инструменты, позволяющие пользователям сети и журналистам бороться с ложной информацией.






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