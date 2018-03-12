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Грузия всегда поддерживает позицию Азербайджана - премьер


12.03.2018   20:14
Грузия всегда поддерживает позицию Азербайджана. Об этом в понедельник на встрече с Ильхамом Алиевым в Баку сказал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

"Уважаемый Президент. Выражаю вам признательность за теплый прием. Рад, что этот визит состоялся. Для нас это особое событие. Потому что Азербайджан является стратегическим партнером Грузии. Отрадно, что наши экономические отношения развиваются по восходящей линии. Прошлый год особенно запомнился развитием двусторонних отношений", - сказал премьер-министр.

Премьер отметил, что Азербайджан является первым партнером по инвестициям.

"Согласно недавно опубликованным статистическим данным, по числу визитов Азербайджан для Грузии стоит на первом месте. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, проекты "Южный газовый коридор" имеют очень важное значение. Азербайджанский газ будет транспортироваться в Европу через Трансанатолийский и Трансадриатический трубопроводы, которые являются сегментами проекта "Южный газовый коридор". Эти проекты очень важны с экономической и геологической точек зрения. Наше сотрудничество в региональных форматах очень важно. Между нами существуют как политические консультации, так и сотрудничество в глобальном формате", - сказал Квирикашвили.

Квирикашвили подчеркнул, что Грузия всегда поддерживает позицию Азербайджана.

"Это является показателем наших стратегических связей. Поздравляю в связи со 100-летием объявления республики в Азербайджане. Это очень важная дата как для Грузии, так и для Азербайджана. Надеюсь, что мы достойно отметим ее. Еще раз выражаю признательность за теплый прием", - сказал премьер-министр.






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