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Расизаде: Азербайджан готов продолжать усилия для последующего углубления стратегического партнерства с Грузией


12.03.2018   21:52
О грузино-азербайджанском стратегическом партнерстве, последующем развитии сотрудничества в различных сферах и совместных проектах регионального значения говорили с глазу на глаз премьер-министр Грузии и Азербайджана на встрече, которая состоялась в кабинете министров Азербайджана.

Как отметил азербайджанский премьер Артур Расизаде, Азербайджан готов продолжать усилия для последующего углубления стратегического партнерства с Грузией.

По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, Азербайджан для Грузии особенный стратегический партнер и позитивная динамика двусторонних связей заслуживает приветствия.
После встречи с глазу на глаз, переговоры продолжились в расширенном формате и в них участвовали члены правительства двух стран.

Стороны говорили о дальнейшем углублении экономического сотрудничества и обсудили возможность проведения заседания грузино-азербайджанской межправительственной экономической комиссии.
На встрече особое внимание было акцентировано на совместных транспортно-энергетических проектах, которые имеют не только региональное, а и глобальное значение.

Стороны также рассмотрели существующую в регионе обстановку и подчеркнули важность сохранения стабильности и решения конфликтов мирным путем в регионе.

Премьер-министры поздравили друг друга со 100-летним юбилеем основания первых республик Грузии и Азербайджана и выразили надежду, что эта важная дата будет достойно отмечена.







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