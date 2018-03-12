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Абашидзе: Спокойно ознакомимся с заявлением российского МИД и наверное завтра дадим официальный ответ


12.03.2018   22:06
Грузинские власти ответят на заявление МИД России в ответ на обращение премьер министра Грузии Георгия Квирикашвили к российскому правительству, предположительно завтра.

Как заявил Первому каналу специальный представитель премьер – министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе, все, кого касается данный вопрос, ознакомятся с заявлением и после этого позиция грузинской стороны станет известна.

«Пока я не могу сделать комментариев, нужно время. Мы спокойно ознакомимся с текстом заявления, некуда спешить. Я только что прочитал заявление. Необходимо проанализировать заявление и наша официальная позиция будет известна, предположительно завтра», — заявил Абашидзе.






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