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ЕС начал новый формат сотрудничества в рамках «Восточного партнерства»
12.03.2018 23:52
В понедельник Европейский союз начал новый формат сотрудничества в рамках «Восточного партнерства». Не только политики, но и представители бизнеса, неправительственных организаций и финансовых учреждений будут участвовать во встречах, посвященных интеграции ЕС и «Восточного партнерства».
Представители государств-членов ЕС и шести стран «Восточного партнерства» – Армении , Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины – встретились в понедельник в Брюсселе и определили приоритеты на 2018 год. Целью встречи является выполнение обязательств, принятых на саммите «Восточного партнерства» в ноябре прошлого года.
«Сегодня мы официально создаем новую структуру для «Восточного партнерства», теперь самое главное – дать программе новый импульс и возобновить нашу совместную приверженность реформам в странах-партнерах», - сказал комиссар ЕС по вопросам расширения и добрососедства ЕС Йоханнес Хан.
Представители ЕС и «Восточного партнерства» должны будут встречаться на специальных платформах, посвященным конкретным областям и реформам: экономике, управлению, транспорту, энергетике, окружающей среде и климату, а также социальным вопросам. В переговорах будут принимать участие не только представители органов власти ЕС и стран-участниц программы, но и неправительственные организации, компании, международные финансовые учреждения и представители организаций, представляющих молодежь.
«Более коротко, мы намерены укреплять наши экономики», - сказал Йоханнес Хан.
Он добавил, что результаты должны быть видны перед саммитами министров ЕС и «Восточного партнерства» осенью этого года.
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