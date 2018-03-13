МИД Грузии надеется, что удастся найти выход из тупика уже на следующем раунде Женевских переговоров

13.03.2018 11:17 Надеемся, что на следующем Женевском раунде мы сможем сделать конкретные шаги для выхода из тупикового положения, существующего на протяжении многих лет, и мирного урегулирования конфликта, - так отвечает департамент прессы и информации МИД Грузии на заявление Министерства иностранных дел России.



МИД Грузии еще раз призывает Российскую Федерацию предпринять шаги для обеспечения немедленной передачи тела Арчила Татунашвили.



«Мы ознакомились с комментарием Министерства иностранных дел Российской Федерации. Женевские дискуссии это важный формат для урегулирования российско-грузинского конфликта. Надеемся, что на следующем Женевском раунде мы сможем сделать конкретные шаги для выхода из существующего на протяжении многих лет тупикового положения и мирного урегулирования конфликта. Вместе с тем, еще раз призываем Российскую Федерацию предпринять шаги для обеспечения немедленной передачи тела Татунашвили», - заявили в МИДе Грузии.



В Министерстве иностранных дел России откликнулись на заявление премьер-министра Грузии от 9 марта. Как отмечается в комментарии, размещенном на сайте ведомства, в Москве внимательно ознакомились с заявлением премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили от 9 марта.



«С удовлетворением отмечаем выраженный в нем настрой на продолжение и углубление процесса двусторонней нормализации. Ни у кого не должно быть сомнений, что Россия, как и прежде, заинтересована в оздоровлении отношений с соседней Грузией и готова идти настолько далеко, насколько к этому готовы в Тбилиси.



Упоминание Г.Квирикашвили о стремлении к прогрессу на Женевских дискуссиях внушает надежду на конструктивность грузинской стороны в ходе следующего раунда в конце марта. Убеждены, что такой подход был бы поддержан остальными участниками переговоров независимо от того, кто возглавит в Женеве делегацию Грузии.



Нельзя не приветствовать также декларируемое стремление к прямому диалогу с Абхазией и Южной Осетией. Именно таков единственный реальный путь к урегулированию волнующих Грузию вопросов, выходящих за рамки двусторонней российско-грузинской повестки. Это касается, в частности, и вызывающего сожаление недавнего инцидента с гражданином Грузии А.Татунашвили», - говорится в заявлении.















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