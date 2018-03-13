Прокуратура Украины приостановила расследование в отношении Михаила Саакашвили

13.03.2018 11:27 Прокуратура Украины приостановила расследование в отношении Михеила Саакашвили. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на адвоката политика.



По словам Руслана Чернолуцкого, это свидетельствует, что обвинения в сотрудничестве с преступной организацией в адрес лидера «Движения новых сил» оказались беспочвенными.



В прокуратуре же пояснили, что «уголовное производство приостановлено на основании п.3 ч.1 ст.280 УПК Украины, с целью экономии течения процессуальных сроков досудебного расследования до получения результатов международной правовой помощи».















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