|
Прокуратура Украины приостановила расследование в отношении Михаила Саакашвили
13.03.2018 11:27
Прокуратура Украины приостановила расследование в отношении Михеила Саакашвили. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на адвоката политика.
По словам Руслана Чернолуцкого, это свидетельствует, что обвинения в сотрудничестве с преступной организацией в адрес лидера «Движения новых сил» оказались беспочвенными.
В прокуратуре же пояснили, что «уголовное производство приостановлено на основании п.3 ч.1 ст.280 УПК Украины, с целью экономии течения процессуальных сроков досудебного расследования до получения результатов международной правовой помощи».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна