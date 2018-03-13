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Восстановление дипломатических отношений с Россией на повестке дня не стоит - Зураб Абашидзе
13.03.2018 11:40
Восстановление дипломатических отношений с Россией на повестке дня не стоит. Заявление такого содержания сделал в эфире передачи «360 градусов» на телеканале «Палитраньюс» специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе.
По его словам, на данном этапе женевский формат - это место, где значимые вопросы между Грузией и Россией обсуждаются до тех пор, пока не будут выполнены соглашения, подписанные в 2008 году.
«Я слышал заявления наших коллег-оппозиционеров, что, якобы, есть намек на восстановление дипломатических отношений и т.д. Где они это увидели или как они прочитали этот намек, удивительно. Каким образом должны быть восстановлены дипломатические отношения с Россией в данной ситуации, это ведь невообразимо, это не стоит на повестке дня и не может стоять в этой ситуации, это хорошо знают и русские. Женева является главным форматом, где с Россией обсуждаются самые ключевые и важные вопросы. Этот формат создан в 2008 году и связан с определенным соглашением», - заявил Зураб Абашидзе.
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