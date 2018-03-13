Грузия должна проявить терпение в вопросе членства в НАТО - Симаковски

13.03.2018 12:26 Исследователь Атлантического совета, бывший высокопоставленный чиновник министерства обороны США Марк Симаковски считает, что Тбилиси должен продолжать коммуницировать с Вашингтоном и непрерывно демонстрировать, что Грузия заслуживает внимания со стороны Соединенных Штатов, и её поддержка входит в национальные интересы США.



«Несколько ведущих высших чинов в администрации США сделали заявления о сильной поддержке Грузии. Парадоксально, что, несмотря на отношение президента Трампа к России, поддержка Грузии, Украины и нескольких других стран увеличилась. Продажа противотанковых ракетных комплексов Javelin является доказательством того, что в Вашингтоне думают о безопасности и стабильности стран, расположенных на российской периферии», — отметил Симаковски.



По его словам, выбор собственного будущего и ориентации страны является суверенным правом граждан Грузии.



«Америка стояла рядом с Грузией, когда ещё Грузия не была заинтересована ни в членстве в НАТО, ни в ЕС, и Америка сохраняет партнерство с Грузией по сей день.



Иной вопрос — что такое альтернатива Запада? Реваншистские действия России и состояние тех стран, которые близки с ней, ясно показывают, каким может быть будущее Грузии, союзнической России. С другой стороны, почти все успешные европейские страны являются членами НАТО. Интеграция с Западом должна стать неотъемлемой частью национальных интересов Грузии. И Америка несет ответственность за то, чтобы помочь Грузии достичь этой цели », — сказал Симаковски.



По его словам, Грузия должна проявить терпение в вопросе членства в НАТО.



«Скептицизм в отношении западных политических институтов увеличился и в традиционно демократических странах. То же самое происходит в Соединенных Штатах.



Никто ничего не даст Грузии, если этого не потребует сама Грузия. Никто не введет Грузию насильно в НАТО. Каждая страна, ставшая членом Альянса, продемонстрировала прогресс и развитие. Ясно, что расширение НАТО является политическим решением, и оно будет основываться на стратегических расчетах альянса.



Грузии нужно терпение, потому что это не быстрый процесс. В 1991 году никто не мог себе представить, что сегодня в НАТО будет 29 членов.



Расширение НАТО происходит циклично, и я думаю, что если Грузия продолжит реформы, то обязательно наступит более благоприятное время для вступления в НАТО. Кроме того, реформы нужно продолжать не только ради интеграции в Запад, но и для общего благополучия грузинского общества », — сказал Марк Симаковски.















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