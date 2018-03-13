За покушением в Солсбери, скорее всего, стоит Россия - Тиллерсон

13.03.2018 12:49 В понедельник государственный секретарь США Рекс Тиллерсон назвал попытку отравления в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "вопиющей акцией". По его словам, "все явно указывает на то, что за ней стоит Россия".



Госсекретарь США Тиллерсон во время интервью с американскими журналистами выразил глубокую тревогу по поводу действий России, которая занимается деятельностью, "целей которой мы полностью не понимаем". "И если в самом деле эта атака в Великобритании является делом рук российского правительства, это очень серьезная акция", – добавил Рекс Тиллерсон. Чуть позже Госдепартамент выступил с заявлением, где говорится, что "США возмущены тем, что Россия, судя по всему, вновь занимается подобной деятельностью".



Вместе с тем Соединенные Штаты пока прямо не возлагают ответственность за этот инцидент на Кремль. Рекс Тиллерсон подчеркнул, что ему неизвестно, было ли это покушение совершено с ведома российского правительства. Он признался, что ему невероятно трудно представить, что государство могло быть причастно к такой деятельности. По словам Тиллерсона, доступ к препарату, которым был отравлен Скрипаль и его дочь, имело очень ограниченное число групп.



Ранее в понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о том, что существует высокая вероятность причастности России к этому инциденту, и потребовала четкого ответа от Кремля.















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