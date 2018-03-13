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Демократы призвали Трампа ввести санкции в отношении России


13.03.2018   12:51
В США более двух третей конгрессменов-демократов в Палате представителей призвали президента Дональда Трампа исполнить подписанный им летом закон и ввести санкции в отношении России в ответ на предполагаемое вмешательство в американские президентские выборы. В противном случае американские законодатели угрожают принять новый, более жесткий закон о санкциях в отношении России. Об этом сообщает The Hill.

В письме, которое подписали 140 демократов в Палате представителей,они напоминают, что Трамп пропустил установленный на 29 января крайний срок ввода санкций.

​В конце февраля министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что американские власти введут новый пакет санкций в отношении России в течение месяца.Ранее министерство финансов США обнародовало "кремлёвский доклад" – список приближенных президента России Владимира Путина, в отношении которых могут быть введены санкции. В документ вошли 210 человек. В их числе все члены правительства России, сотрудники администрации Путина, главы госкорпораций, руководители правоохранительных ведомств и олигархи.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает. Президент Трамп отрицает, что его предвыборный штаб вступал в сговор с Россией.






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