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Стэнфорд приостановил программу студенческих обменов с Россией из-за повышенной опасности


13.03.2018   13:01
Американский университет Стэнфорда приостанавливает отправку студентов на стажировку в Россию, сообщается в газете Stanford Daily. Это произошло после того, как Государственный департамент повысил уровень опасности в России со второго до третьего, имеющего "значительный риск для здоровья и безопасности".

Газета цитирует руководителя зарубежных программ Рамона Сальдивара, который отметил, что отмена стажировок в России стала единственным изменением, затронувшим летнюю учебную программу. Господин Сальдивар сослался на рекомендацию Государственного департамента, опубликованную на официальном сайте дипломатического ведомства.

"Террористы могут без предупреждения атаковать туристические места, транспортные хабы, торговые центры и местные госучреждения, — говорится в заявлении. — Местные банды похищают граждан США и других иностранцев за выкуп. Есть достоверные сообщения об арестах, пытках и внесудебных убийствах геев в Чечне".

В Минобрнауки России выразили сожаление о приостановке студенческих обменов со Стэнфордом, назвав это "безосновательным вмешательством политики в процесс международного студенческого обмена".






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