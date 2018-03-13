Спикер парламента Грузии возлагает на Россию ответственность за убийство Арчила Татунашвили

13.03.2018 13:02 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что тело скончавшегося в оккупированном Цхинвали Арчила Татунашвили будет передано семье в ближайшие дни.



По словам Кобахидзе, ответственность за произошедшее полностью лежит на России.



«Мы ожидаем конструктивный подход. Ответственность за все это, конечно же, лежит на российской стороне, так как Россия является государством, которое осуществляет полный контроль как в регионе Цхинвали, так и Абхазии, соответственно, вся полнота ответственности в связи с убийством Татунашвили возлагается на российскую сторону, которая осуществляет полный контроль.



Наше ожидание заключается в том, что будет проявлен конструктивный подход, на основании чего этот вопрос будет разрешен. Очень надеюсь, что тело Арчила Татунашвили будет передано семье в ближайшие дни», — сказал председатель парламента.















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