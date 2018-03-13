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Грузия имеет основательную причину вернуть своих граждан обратно - глава МИД Швеции
13.03.2018 13:11
Шведское радио Sveriges Radio в Стокгольме распространяет информацию о встрече министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария и министра юстиции и внутренних дел Швеции Моргана Йоханссона. Как сообщает радио, шведская сторона требует от Грузии вернуть граждан Грузии, осужденных за разные преступления в Швеции.
«Эти граждане Грузии не имеют никакого отношения к Швеции. Согласно закону, возможно их возвращение на родину. Вторая причина заключается в том, что шведские тюрьмы нам нужны для собственных преступников», — заявила Морган Йоханссон.
Как сообщает Sveriges Radio, больше половины краж в Швеции совершены гражданами иностранных государств. Грузия одна из тех четырех страны, откуда прибывает больше всего криминалов. На прошлой неделе Морган Йоханссон назвал эти четыре страны: Польша, Румыния, Грузия и Литва.
По данным шведских СМИ, граждане иностранных государств угоняют автомобили, крадут автозапчасти, грабят пожилых граждан.
По словам министра внутренних дел Швеции, согласно международному праву, Грузия должна принять своих граждан, осужденных в Швеции, однако за последние 10 лет этого не происходило. Среди разных причин Грузия называет нехватку мест в тюрьмах, — сообщает Sveriges Radio.
Министр внутренних дел Швеции отметил, что сейчас у Грузии есть основательная причина вернуть своих граждан обратно.
«Год назад ЕС предоставил Грузии безвизовый режим. Они стараются сохранить безвизовый режим», — отметил Йоханссон.
По его словам, кроме правительства Грузии, Швеция ведет переговоры по этому вопросу с правительствами Румынии, Литвы и Польши.
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