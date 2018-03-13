Мэрия Тбилиси не намерен выплачивать штраф за разрыв договора с «С.Т. Парк»

13.03.2018 13:17 По заявлению вице–мэра Ираклия Хмаладзе, столичная мэрия не собирается выплачивать штрафную сумму из – за расторжения контракта с компанией «С.Т. Парк».



По словам вице – мэра, договор с компанией не разрывают без оснований.



«Выплата штрафа стороной осуществляется в том случае, если договор расторгается безосновательно, что в нашем случае не произошло. Компания нарушила наложенные на неё обязательства предусмотренные контрактом, всесторонне нарушила интересы и права общества. Исходя из этого, мы приняли решение о расторжении договора. У нас нет времени на то, чтобы научить компанию выполнять обязательства перед гражданами. С компанией, которая не понимает, что нарушает условия контракта и права граждан у нас не может быть никаких дел», — заявил Хмаладзе.



По словам Хмаладзе, 30% мест для паркинга находятся без контроля и не благоустроены.



«Одно из главных обязательств «С.Т. Парк» — благоустройство инфраструктуры паркинга и установка знаков, а также оборудование мест парковки для лиц с ограниченными физическими возможностями, что систематически не выполнялось. В свое время мы дали компании отсрочку для приведения в порядок существующих проблем, но к сожалению, сроки прошли безрезультатно.



Руководство компании может считать, что их права были нарушены и обратиться в суд, но у нас полностью законные основания и верим, что приняли правильное решение и правосудие будет на нашей стороне», — заявил Хмаладзе.















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