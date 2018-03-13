Великобритания может выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля» - СМИ

13.03.2018 13:32 Великобритании могут предпринять в связи с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, может начаться с высылки российских дипломатов.



Как сообщает The Guardian, Лондон также может и заморозить активы связанных с Кремлем российских олигархов и чиновников, которые не смогут доказать законность происхождения средств, на которые они приобрели имущество в Великобритании.



Не исключено, что более жесткие меры будут предприняты по отношению к россиянам, обвиняемым Лондоном в нарушении прав человека. Также отмечается, что британские официальные лица могут отказаться от поездок в РФ на предстоящий чемпионат мира по футболу.



Издание допускает, что Лондон может использовать саммит стран Западных Балкан с целью оказания поддержки политическим силам региона для борьбы с российским влиянием. Кроме того, Великобритания может начать добиваться в НАТО усиления военного присутствия альянса в Прибалтике.



Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявила, что вывод о высокой вероятности причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля был сделан на основании экспертного мнения. В то же время пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала отравление Скрипаля беспределом.















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