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ЕС солидарен с Великобританией по делу Скрипаля


13.03.2018   13:43
Евросоюз «проявит солидарность с Великобританией» по делу бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в ответ на вопрос журналистов, может ли ЕС поддержать возможные действия против России по этому делу, сообщает Reuters.

«Мы очень обеспокоены этой ситуацией, а также выводами Великобритании», — сказал Домбровскис.​ «Конечно, Великобритания может рассчитывать на солидарность ЕС в этом вопросе», — добавил он.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая накануне в парламенте, заявила о вероятности того, что ответственность за отравление Скрипаля и его дочери Юлии несет Россия. Мэй также уточнила, что было использовано нервно-паралитическое вещество Novichok. Скрипаля и его дочь Юлию нашли лежащими на скамейке на улице в британском Солсбери вечером 4 марта. Врачи оценивают их состояние как критическое.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что связи между случившемся с экс-сотрудником ГРУ и Москвой нет. Владимир Путин сказал, что британцам надо «разобраться у себя», а потом обсуждать вопрос с Москвой. Член Совета Федерации Константин Косачев заявил, что обвинения со стороны Великобритании в причастности Москвы к отравлению бывшего Скрипаля нелогичны и не подкреплены доказательной базой.






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