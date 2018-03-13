|
ЕС солидарен с Великобританией по делу Скрипаля
13.03.2018 13:43
Евросоюз «проявит солидарность с Великобританией» по делу бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в ответ на вопрос журналистов, может ли ЕС поддержать возможные действия против России по этому делу, сообщает Reuters.
«Мы очень обеспокоены этой ситуацией, а также выводами Великобритании», — сказал Домбровскис. «Конечно, Великобритания может рассчитывать на солидарность ЕС в этом вопросе», — добавил он.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая накануне в парламенте, заявила о вероятности того, что ответственность за отравление Скрипаля и его дочери Юлии несет Россия. Мэй также уточнила, что было использовано нервно-паралитическое вещество Novichok. Скрипаля и его дочь Юлию нашли лежащими на скамейке на улице в британском Солсбери вечером 4 марта. Врачи оценивают их состояние как критическое.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что связи между случившемся с экс-сотрудником ГРУ и Москвой нет. Владимир Путин сказал, что британцам надо «разобраться у себя», а потом обсуждать вопрос с Москвой. Член Совета Федерации Константин Косачев заявил, что обвинения со стороны Великобритании в причастности Москвы к отравлению бывшего Скрипаля нелогичны и не подкреплены доказательной базой.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна