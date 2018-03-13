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Заявление премьер-министра дало России дополнительные аргументы - Гия Хухашвили


13.03.2018   14:02
Россия пытается отмежеваться от ответственности, считает грузинский эксперт Гия Хухашвили. По его мнению, основания для этого ей дало заявление премьер-министра Грузии.

Так прокомментировал Гия Хухашвили заявление МИД России в ответ на заявление премьер-министра Грузии, в котором он призвал российскую сторону к конструктивному сотрудничеству в рамках Женевского формата и передаче тела погибшего в Цхинвали гражданина Грузии Арчила Татунашвили.

"Это заявление проблематично как по форме, так и содержанию. Что касается формы, на заявление премьер-министра должен отвечать если не президент, то хотя бы министра, и в данном случае заявление делает не министра, а департамент информации МИД. Это максимальное унижение по части дипломатического этикета.

Что касается содержания - главная проблема тут в том, что стороны как-будто соглашаются, что должны говорить напрямую с абхазами и осетинами, и Россия якобы выступает лишь в качестве медиатора в этом процессе, что приходит в противоречие с многолетней стратегией. Мы говорим, что Россия ответственна за все то, что происходит в Абхазии и т.н. т.н. Южной Осетии.

Довольно проблематично, как-будто мы дали дополнительный аргумент. Мы ничего не выиграли, а России же дали для разговоров дополнительный аргумент. Теперь, когда у нас появится дополнительная претензия к России, она всегда скажет - почему говорите со мной, идите говорите с абхазами и осетинами. Оно отмежевалась от ответственности во всем этом процессе и, к сожалению, основания для этого им создал наш премьер-министр.

Россия может использовать заявление премьера в своих интересах, т.е. сказать, садитесь и разговаривайте, я сяду "вором", послушаю и стану медиатором", - заявил Хухашвили агентству "Ньюпост".







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