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Кобахидзе: Предложение премьера в связи с женевским форматом подразумевало проведение пленарных заседаний
13.03.2018 14:06
По заявлению председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, предложение премьера в связи с женевским форматом подразумевало проведение пленарных заседаний.
По его же заявлению журналистам, женевский формат на данном этапе не имеет альтернативы.
"В женевском формате рассматриваются важнейшие вопросы, в том числе вопросы защиты прав человека на оккупированных территориях. Соответственно, этот формат должен быть активно использован, и заявление премьера подразумевало то, чтобы этот формат еще более активно был использован, в том числе было предложение в связи с тем, чтобы повысить ранг обсуждений. Разговор идет о пленарных обсуждениях, и мы очень надеемся, что это предложение получит конструктивный ответ с другой стороны. Подождем, как будут развиваться события"- заявил Ираклий Кобахидзе.
По словам председателя парламента, Грузия проводит прагматичную политику, и по-прежнему готова предложить российской стороне диалог для того, чтобы разрешить мирным путем российско-грузинский конфликт, но существуют красные линии, которые не намерена пересекать.
"У нас есть красные линии, связанные с двумя вещами: нерушимость нашей территориальной целостности, и наше стремление к западной интеграции. Эти красные линии обязательно будут учтены во всех процессах, связанных с диалогом. Мы готовы к диалогу, но, разумеется, в то же время у нас есть свои принципы, и все должны учитывать это"- заявил Ираклий Кобахидзе.
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