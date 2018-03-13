МВД Грузии объясняет процедуру замены старых водительских прав

13.03.2018 15:05 Юридическая сила водительских прав, выданных в Грузии до 1 апреля 2006 года, действует до 1 апреля 2018 года, говорится в сообщении на сайте Агентства обслуживания МВД Грузии.



Решение о потере юридической силы водительских прав 1 апреля 2006 года было принято еще декабре 2017 года. Сначала срок смены прав был установлен до 1 января 2018 года, однако затем он был продлен до 1 апреля из-за большого количества водителей, которые могли бы остаться без прав.



Агентство поясняет, что для замены водительских прав в любом филиале Агентства обслуживания прав гражданин должен представить: справку о состоянии здоровья, удостоверение личности и существующие водительские права.

Стоимость замены водительских прав 15 лари (около 6 доллара), а восстановления утерянных — 35 лари (около 15 долларов).



При этом сохраняется юридическая сила тех водительских прав, которые были получены до 1 апреля 2006 года, а затем были заменены на права нового образца.



В том случае, если гражданин не смог заменить водительские права до 1 апреля этого года, он сможет управлять автомобилем только после того, как сменит права.



В Агентстве обслуживания также подчеркивают, что во время замены водительских прав гражданам не придется сдавать ни теоретический, ни практический экзамены вождения.

Решение о замене всех прав старого образца было приняли в 2014 году. В сентябре 2017 года началась информационная кампания. За последний месяц число желающих сменить права возросло настолько, что Агентство обслуживания перешло на чрезвычайный режим работы.



Что касается документов, выданных с 1 апреля 2006 года по 1 марта 2014 года, то водительские права категорий и подкатегорий «A», «B», «BE», «T», «S», «A1» и «B1» будут действовать до 1 сентября 2028 года.



А водительские права категорий и подкатегорий «C», «CE», «D», «DE», «C1», «C1E», «D1» и «D1E» будут действовать до 1 сентября 2018 года.



Согласно законодательству Грузии, управление автомобилем гражданином, к которого нет водительских прав, наказывается штрафом в размере 500 лари (более 205 долларов).















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